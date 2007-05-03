“Столичний експрес” Дніпропетровськ-Київ зійшов з рейок неподалік від Києва

“Столичний експрес” Дніпропетровськ-Київ зійшов з рейок за півгодини до прибуття за розкладом до Києва, приблизно о 22-30.

Як повідомив УНІАН один з пасажирів поїзду, з рейок зійшов локомотив, перші три вагони повністю перевернулися, ще два зійшли з рейок.

Трагедія сталася поблизу станції Росава.

Інформації про постраждалих поки не має.