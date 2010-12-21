Пожежа на шахті в Донецьку
08:35, 21 грудня 2010Суспільство
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Гірників виводять на поверхню
Сьогодні о 6.00 у Донецьку на поверхні шахти “Жовтневий рудник” сталася пожежа у трансформаторній підстанції, внаслідок чого шахту було знеструмлено і зупинено вентилятор головного провітрювання.
Як повідомляє прес-служба МНС, у шахті працювали 95 гірників, які самостійно виходять до стволу.
О 6.55 дев’ятьма відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.
До робіт з виведення гірників на поверхню залучено два відділення та реанімаційно-протишокову групу гірничорятувального загону Мінвуглепрому.
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