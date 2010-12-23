Від отруєння чадним газом загинули троє осіб
08:56, 23 грудня 2010Суспільство
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Трагедія на Одещині
Учора о 19.10 в Овідіополі Одеської області у приватному житловому будинку було виявлено тіла трьох загиблих осіб, які отруїлися чадним газом через порушення правил експлуатації пічного опалення.
Як повідомляє прес-служба МНС, за фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.
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