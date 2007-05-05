Шуфрич: під Новобогданівкою знайшли системи явно не природного характеру

Правоохоронні органи продовжують розслідування щодо вибухів боєприпасів на 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів Міністерства оборони України минулого літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ сказав журналістам на 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів під Новобогданівкою (Запорізька область).

«Поки що в нас немає остаточної інформації – наскільки мені відомо, ведеться розслідування», - сказав він.

Він висловив сподівання, що слідчі органи, СБУ і прокуратура поставлять крапку в цьому питанні.

Міністр нагадав, що сапери МНС виявили «системи, які явно не природного характеру».

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи снарядів на складах боєприпасів 275-ї артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. Внаслідок НП загинули 5 чоловік, поранення різного ступеня тяжкості дістали понад 10 чол. В цілому очищенню від боєприпасів підлягає територія в 150 га.