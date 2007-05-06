Реконструкція бойових дій 1943 року у виконанні історичних клубів (11 фото)
17:09, 06 травня 2007Суспільство
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Звільнення Запоріжжя
Учасники реконструкції бойових дій 1943 р. під час театралізованої військової вистави «Пам’ять жива», присвяченої 62-ій річниці Дня Перемоги, в Запоріжжі, 6 травня 2007 р. У реконструкції брали участь близько ста осіб з Севастополя, Донецька, Мелітополя і Запоріжжя. Також було задіяно 20 одиниць бойової техніки часів Великої Вітчизняної війни
Фото Анатолія Мудрика / УНІАН
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