Двоє підлітків забили на смерть двох чоловіків
12:59, 07 травня 2007Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Херсоні співробітники міліції за підозрою у вбивстві двох чоловіків затримали двох школярів, 13 і 16 років.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, тіла чоловіків, 51 і 55 років, з ознаками ушкодження внутрішніх органів були знайдені на одній з вулиць міста 4 травня.
За попередніми даними, між підлітками та загиблими виникала бійка внаслідок раптової сварки.
Порушено кримінальну справу.
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