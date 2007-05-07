Двоє підлітків забили на смерть двох чоловіків

У Херсоні співробітники міліції за підозрою у вбивстві двох чоловіків затримали двох школярів, 13 і 16 років.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, тіла чоловіків, 51 і 55 років, з ознаками ушкодження внутрішніх органів були знайдені на одній з вулиць міста 4 травня.

За попередніми даними, між підлітками та загиблими виникала бійка внаслідок раптової сварки.

Порушено кримінальну справу.