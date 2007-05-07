Синоптики обіцяють грозу

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі у більшості східних областей, в Криму та Приазов`ї переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в західній та південній частинах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

На Закарпатті дощ, місцями гроза; вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 7-12° тепла, вдень 17-22° (в горах протягом доби 6-11°).

9-10 травня мінлива хмарність. Місцями (в західних областях повсюди) короткочасні дощі, грози, лише 10 травня у південній частині переважно без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні до 14°; вдень в північній половині 14-19°, на решті території 18-23°.

На Закарпатті: часом дощі, місцями грози. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20° (в горах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°).

11-12 травня в Україні переважно без опадів, лише у західних та північних областях вдень 11 травня та протягом доби 12 травня (вдень 12 травня і у більшості центральних областей) невеликі та помірні дощі, грози. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 17-23°, у південній частині 22-27°, 12 травня у західних та північних областях 14-20°.

На Закарпатті: дощ, 11 травня невеликий, гроза; температура вночі 7-12°; вдень 11 травня 20-25°, 12 травня 16-21° (в горах вночі 4-9° тепла; вдень 11 травня 11-16°, 12 травня 6-11°).

13-15 травня у східних та західних областях України місцями короткочасні грозові дощі; на решті території без опадів.

16-17 травня у північно-західній половині України дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі у західних, північних, а 16-17 травня і східних областях 4-10° тепла, на решті території 8-14°; вдень 16-22°, 16-17 травня місцями 13-15°, у південній частині та східних областях 21-27°.

У Києві та області завтра мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі близько 10° тепла, вдень 20-22°; по області вночі 7-12° тепла, вдень 18-23°.

9-10 травня мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози (вночі 9 травня без істотних опадів). Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.

11 травня вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі дощі. 12 травня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 6-11° тепла; вдень 11 травня 18-23°, 12 травня 14-19°.