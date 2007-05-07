В Іраку загинув російський журналіст (фото)

В Іраку загинув російський журналіст Дмитро Чеботаєв.

Як передає РІА «Новости», цю інформацію підтверджують у Посольстві Росії.

"Напередодні в провінції Діяла близько 16.00 за московським часом у результаті підриву американської бронемашини загинув російський громадянин Дмитро Чеботаєв", - повідомив телефоном представник посольства.

В інциденті також загинули шість американських військовослужбовців, додав він.

"У посольстві не знали про факт перебування загиблого на території Іраку, оскільки він не повідомив про своє місцеперебування", - зазначили в диппредставництві.

Загиблий російський громадянин працював фотокореспондентом, імовірно, на одне з американських фотоагентств.

"Про факт загибелі громадянина Росії стало відомо від одного з його колег, також росіянина", - повідомили в дипломатичному представництві.