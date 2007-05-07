На Дніпропетровщині нелегал з Вірменії розстріляв підприємця

На Дніпропетровщині міліція затримала 37-річного громадянина Вірменії, який з метою неповернення 40 тис. доларів США боргу розстріляв 26-річного місцевого підприємця.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, громадянин Вірменії, який з 2005 року проживав в Україні нелегально, наніс підприємцю чотири смертельних вогнепальних поранення у лісосмузі в Криворізькому районі і тут же закопав. Подія сталася 11 квітня ввечері.

З 29 квітня 26-річний підприємець був оголошений у розшук як зниклий безвісти. Раніше Центрально-Міський райвідділ міліції Кривого Рогу відмовився порушувати кримінальну справу за фактом зникнення підприємця за заявою родички загиблого.

Закопаного на місці злочину чоловіка знайшли 5 травня.

6 травня прокуратура району порушила кримінальну справу за фактом навмисного вбивства.