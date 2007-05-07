Ющенко: якщо ніч мине вдало, можна збирати Верховну Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що «малий» пакет може бути готовий до завтрашнього ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив після зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За словами Президента, він домовився з прем`єр-міністром, що якщо пакет документів буде готовий вночі, є сенс виносити його на розгляд Верховної Ради.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що робоча група сьогодні працюватиме до пізньої ночі. При цьому, зазначив він, це не гарантує, що «малий» пакет все ж таки вдасться підготувати до завтрашнього ранку.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні під час уранішніх консультацій комуністи фактично зірвали їх. Таким чином, вважає Президент, було втрачено ключовий час, за який можна було б підготувати пакет документів на завтра.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня робоча група з підготовки до дострокових виборів почала напрацьовувати юридично-правовий механізм проведення дострокових виборів.

Планувалося, що сьогодні група завершить свою роботу і передасть пропозиції главі держави і керівнику уряду.

Сьогодні В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам, що високо оцінює діяльність робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів, і зазначив, що за два дні роботи групи формальним результатом є «малий» пакет, який регулює визначення дати виборів, «імперативний мандат, реєстр виборців плюс питання змін і доповнень до бюджету. І ще ряд позицій».