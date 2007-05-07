Турчинов: схоже, Янукович не збирається ні на які вибори

У роботі групи з підготовки виборів оголошено перерву до 11.00 вівторка, 8 травня. Про це повідомили учасники переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами представника БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, в ході сьогоднішньої роботи “при активному саботажі комуністів і соціалістів і пасивної позиції регіоналів, ми не ухвалили жодного рішення». За його словами, були узгоджені лише непринципові позиції по ухвалах Верховної Ради.

На думку О.ТУРЧИНОВА, коаліція робить будь-які кроки, щоб затягнути процес. «Це просто тактичний хід, щоб затягнути процес і зірвати виконання Указу Президента про проведення дострокових виборів», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ, відзначивши, що сьогодні кожне питання розглядалося по 15-20 хвилин, і практично весь день був проведений в порожніх розмовах.

Як відзначив представник БЮТ, якщо завтра не буде узгоджено «малий пакет», всім стане очевидно, що ідея, яку підтримав прем`єр-міністр про дострокові вибори, – це просто тактичний хід.

На думку О.ТУРЧИНОВА, завтра буде останній день, щоб визначити позиції: «Або ми виходимо на єдиний пакет законодавчих актів і проводимо узгоджену виборчу кампанію, або вибори проводяться 24 червня, незалежно від того, хто в них братиме участь».

О.ТУРЧИНОВ переконаний, що провести з`їзди і висунути своїх кандидатів мають можливість всі політичні сили.

У свою чергу, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО відзначив, що 24 червня вибори провести вже неможливо, тому що «неможливо вирішити головні питання з приводу їх проведення, що стосуються законності і конституційності забезпечення, порядку, механізму їх проведення».