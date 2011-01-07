Дворічна дівчинка загинула від диму із саморобних колонок

На Житомирщині дворічна дівчинка померла в результаті отруєння продуктами горіння.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив старший лейтенант служби цивільного захисту Центру зв’язків з громадськістю УМНС в Житомирській області Ярослав МЕЛЬНИК.

За його словами, в місті Баранівка в ніч з 2 на 3 січня в кімнаті приватного будинку, де спала дворічна донька молодого подружжя, був постійно ввімкнутий комп’ютер. Вранці мати дівчинки побачила, що стіни біля комп’ютера чорні від кіптяви, але не звернула на це уваги. Вона розбудила доньку і поїхала з нею до матері, де дівчинці стало зле.

Жінки негайно викликали «швидку допомогу» й дівчинку доставили до реанімаційного відділення Баранівської районної лікарні. Там маленька пацієнтка померла.

Фахівцями МНС встановлено, що через коротке замикання електропроводки у постійно працюючих саморобних колонках, які були обшиті деревом і пластиковою вагонкою, плавилися та тліли синтетичні матеріали, що призвело до виділення у повітря отруйних речовин, які й стали ймовірною причиною смерті дитини.