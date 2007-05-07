Кримінальну справу щодо вибуху на газопроводі поки що не порушували

Кримінальну справу за фактом пошкодження магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" поки що не порушували. Про це повідомив УНІАН прокурор Київської області Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ.

За його словами, йде огляд місця події, експерти підраховують збитки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, близько 15.15 біля компресорної станції Ставище магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (Богуславський р-н Київської області) сталася розгерметизація ділянки газопроводу з подальшим загорянням природного газу. Диспетчерські служби ДК «Укртрансгаз» оперативно припинили подачу газу по магістралі, завдяки чому пожежа була локалізована і погашена вже до 15.45. Жертв і руйнувань немає.

Подача газу по магістральному газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" тимчасово припинена. До усунення аварії без газу залишився один населений пункт – смт. Тараща Київській області.