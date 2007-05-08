Відкриється Міжнародний турнір-фестиваль зі спортивних бальних танців

Міжнародна Федерація Спортивного танцю (IDSF) International Professional Dance Sport Council (IPDSC) Всеукраїнська Спілка Громадських Організацій “Спорт і танці” (ВСГОСТ) Українська Рада танцю (УРТ) Дитячий спортивно-танцювальний клуб “КАЛЕЙДОСКОП” Запрошують на 9 –ий традиційний відкритий Міжнародний турнір-фестиваль зі спортивних бальних танців “Калейдоскоп – 2007”. IDSF OPEN Standard & IDSF OPEN Latin. IPDSF Open 2007 серед професіоналів. Вперше в Україні проходять змагання по програмі “ЕКЗИБІШН”. Місце проведення: НВЦ “Експоцентр Україна”, пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 12. Початок заходів: 11.05.07р. о 15.00 год. 12-13.05.07р. – 1 відділення о 9.30 год., - 2 відділення о 15.00 год. - 3 відділення о 19.00 год. З питань акредитації звертатись за тел. 8-067-403-7-402 Організатор Дмитро Базела

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