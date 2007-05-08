Відкриється Міжнародний турнір-фестиваль зі спортивних бальних танців

10:28, 08 травня 2007
Суспільство
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Міжнародна Федерація Спортивного танцю (IDSF)

International Professional Dance Sport Council (IPDSC)

Всеукраїнська Спілка Громадських Організацій “Спорт і танці” (ВСГОСТ)

Українська Рада танцю (УРТ)

Дитячий спортивно-танцювальний клуб “КАЛЕЙДОСКОП”

Запрошують на 9 –ий традиційний відкритий Міжнародний турнір-фестиваль зі спортивних бальних танців “Калейдоскоп – 2007”.

IDSF OPEN Standard & IDSF OPEN Latin.

IPDSF Open 2007 серед професіоналів.

Вперше в Україні проходять змагання по програмі “ЕКЗИБІШН”.

Місце проведення: НВЦ “Експоцентр Україна”, пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 12.

Початок заходів: 11.05.07р. о 15.00 год.

12-13.05.07р. – 1 відділення о 9.30 год.,

- 2 відділення о 15.00 год.

- 3 відділення о 19.00 год.

З питань акредитації звертатись за тел. 8-067-403-7-402

Організатор Дмитро Базела

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