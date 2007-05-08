Відкриється Міжнародний турнір-фестиваль зі спортивних бальних танців
Міжнародна Федерація Спортивного танцю (IDSF)
International Professional Dance Sport Council (IPDSC)
Всеукраїнська Спілка Громадських Організацій “Спорт і танці” (ВСГОСТ)
Українська Рада танцю (УРТ)
Дитячий спортивно-танцювальний клуб “КАЛЕЙДОСКОП”
Запрошують на 9 –ий традиційний відкритий Міжнародний турнір-фестиваль зі спортивних бальних танців “Калейдоскоп – 2007”.
IDSF OPEN Standard & IDSF OPEN Latin.
IPDSF Open 2007 серед професіоналів.
Вперше в Україні проходять змагання по програмі “ЕКЗИБІШН”.
Місце проведення: НВЦ “Експоцентр Україна”, пр-т Академіка Глушкова, 1, павільйон 12.
Початок заходів: 11.05.07р. о 15.00 год.
12-13.05.07р. – 1 відділення о 9.30 год.,
- 2 відділення о 15.00 год.
- 3 відділення о 19.00 год.
З питань акредитації звертатись за тел. 8-067-403-7-402
Організатор Дмитро Базела