Митники ліквідували контрабандний канал ввезення в Україну побутової техніки

10:57, 08 травня 2007
Суспільство
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Затримали 10 вантажівок

На виконання урядової програми „Контрабанда Стоп” працівники служби боротьби з контрабандою та митної варти Західної регіональної митниці спільно зі співробітниками управління СБУ у Львівській області викрили контрабандний канал ввезення в Україну побутової техніки через один із пунктів пропуску Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митна служба України, учора, в понеділок, мобільна група затримала 10 вантажних автомобілів з контрабандним товаром. Згідно з поданими до митного контролю документами з Республіки Польщі в Україну, на адресу одного з приватних підприємств Київської області перевозили будівельні матеріали: клеї, сухі цементні суміші. Всі машини були опломбовані пломбами однієї з європейських країн, а товаросупровідні документи належним чином оформлені. Однак, як з’ясувалося пізніше, у машинах замість будівельних матеріалів була побутова техніка. Вартість та кількість затриманого товару буде встановлено додатково. Товар та машини затримані та перебувають на складі митниці. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

 

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