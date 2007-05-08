Playboy вибрав дівчину року (фото)

Американка Сара Джейн Андервуд з штату Орегон була визнана 48-ою за рахунком "Дівчиною року" за версією популярного чоловічого журналу Playboy.

"Я думала, що мене знудить, що я втрачу свідомість або заплачу. Це були всі емоції, які тільки може відчути, хто удостоївся такої честі", - сказала 23-річна переможниця.

Вручення престижного титулу відсвяткували минулого тижня на знаменитій віллі Г`ю Гефнера в Лос-Анджелесі. На вечірку, присвячену вибору "Дівчини року", з`явилися нинішні і колишні моделі журналу.

За словами Гефнера, з 1960 року, коли була вибрана перша "Дівчина року", погляди читачів по суті не змінилися. "Жінки стали трохи здоровішими, трохи стрункішими, але від самого початку всі хочуть бачити дівчиною року "дівчину-сусідку", - говорить він.

Фотографи Playboy знайшли Андервуд в Університеті штату Орегон, де вона вчилася. У жовтні 2005 року дівчина потрапила на обкладинку журналу, а в липні 2006-го позувала для центрального розвороту.

За словами Сари, до Playboy вона і не думала бути моделлю. "Я не вважала себе досить красивою. Мій зріст всього метр шістдесят і у мене веснянки. Я навіть припустити не могла, що здатна на таке", - говорить вона, додаючи, що її життя тепер змінилося на 100 відсотків: "Пожити іншим життям – це неймовірно. Адже я родом з маленького містечка".

Обов`язки "Дівчини року" полягають в тому, щоб представляти журнал і його рекламодавців на різних заходах по всій країні.

Newsru.ua