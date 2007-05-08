Погода на 9 Травня

9 травня в Україні очікуються дощі, місцями грози, слабкий град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер буде західний, 7-12 м/с, у Карпатах, південних, східних та центральних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, на сході та півдні країни місцями 20-25°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

10-11 травня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 10 травня вночі у Криму, Приазов`ї, східних та місцями північних областях, а вдень у західній частині короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 10 травня 14-19°, у південній частині 17-22°, 11 травня 18-23°, на півдні до 26°.

12-13 травня - у західних, місцями у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 7-13°; вдень у південній половині країни 22-28°, на решті території 17-23° (12 травня в західних областях 13-18°).

У Києві та області завтра вночі без істотних опадів, вдень часом дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі близько 10° тепла, вдень 15-17°; по області вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°.

10-11 травня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі 10 травня місцями короткочасні дощі. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 10 травня 14-19°, 11 травня 18-23°.

12-13 травня - місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.