Верховна Рада заборонила продавати Укрспирт

Верховна Рада України внесла "Укрспирт" до переліку підприємств, що не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” проголосували 228 народних депутатів з 410 зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття цього закону є запобігання відчуженню Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" з державної власності шляхом включення його до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.