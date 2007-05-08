За 10 днів правоохоронці вилучили у школах понад 35 кг наркотиків

Підрозділами по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України у період з 10 по 25 квітня цього року у навчальних закладах було вилучено понад 35 кг наркотичних засобів та психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою "Генофонд" проводилися у рамках виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконними обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки та згідно з планом основних заходів МВС України на 2007 рік Мета операції - запобігти проникненню наркотичних засобів та психотропних речовин до навчальних закладів нашої держави.

Як зазначили у ДЗГ, за період відпрацювання працівниками міліції було перевірено 15,8 тисячі місць навчання неповнолітніх та молоді. Було відпрацьовано 17,3 тис. неповнолітніх, які з різних причин перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, у т.ч. 5167 - споживачів наркотиків.

За результатами операції, у стані наркотичного сп`яніння міліцією було затримано 140 неповнолітніх, у т.ч. 45 - учнів шкіл, ліцеїв і гімназій, а у навчальних закладах та на прилеглих до них територіях виявлено 430 фактів незаконного обігу наркотиків, до яких причетні учні та студенти. Найбільше таких фактів виявлено у Волинській, Луганській та Сумській областях.

Зокрема, працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Волинській області в ході реалізації оперативних матеріалів викрито злочинну групу із 6 осіб, які протягом тривалого часу займались збутом наркотичних засобів поблизу дитячо-юнацької спортивної школи та Міжрегіональної Академії управління персоналом у Луцьку. У місті Глухові Сумської області та місті Сєверодонецьку Луганської області працівники міліції під час проведення оперативної закупівлі марихуани та опію затримали студента Глухівського університету учня та учня ПТУ №15 міста Сєверодонецька.

Загалом у період операції з незаконного обігу вилучено понад 35 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, у т.ч. 24 кг макової соломи, 11 кг марихуани, 438 г опію, 15 г героїну, 29 пігулок екстазі, 17 г амфетаміну. Найбільшу кількість наркотиків було вилучено у загальноосвітніх школах - 15,4 кг.

За виявленими фактами порушено 251 кримінальну справу, у т.ч. 87 - за збут наркотиків, 139 - за зберігання, 18 - за схиляння до вживання наркотиків, та 7 за організацію місць для вживання та виготовлення наркотиків. До 185 осіб, у т.ч. 81 неповнолітнього, були застосовані заходи адміністративного впливу. Виявлено і поставлено на облік 271 неповнолітнього споживача наркотиків, яких 17 - за повідомленням органів освіти. До міськрайдержадміністрацій направлено 111 подань про причини та умови, що сприяють розповсюдженню наркотиків у навчальних закладах.

Керівництво МВС України закликає громадян не залишатися байдужими і повідомляти про факти виготовлення та розповсюдження наркотичних речовин міліцію за телефоном довіри: 8 (044) 289-13-24.