Глибоко під землею знайшли ворота до праслав`янського світу

Залишки в’їзної арки до Рівного часів раннього середньовіччя, можливо, знаходяться на кількаметровій глибині у центрі міста. Цю нову археологічну знахідку, а також інші невідомі об’єкти з різних епох було виявлено неподалік Будинку одягу під час геофізичного обстеження території, на якій планують збудувати підземний торговий центр. Про це повідомляє інформагенція «Рівненщина».

Наразі будівельні роботи тут припинено до закінчення обстеження цього місця археологами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Центру геофізичних та історичних досліджень «Рівне-Суренж» Валентин ДЕМ’ЯНОВ, підземні об’єкти, які виявлені у цьому місці, можуть пролити світло на цікаву і бурхливу історію Рівного, яке, на його думку, понад півтори тисячі років тому називалося Суренж і було столицею великої держави Дулібії – прабатьтківщини усього слов’янського світу.

Цю думку архітектора В.ДЕМ’ЯНОВА яскраво підтверджують історичні факти, археологічні знахідки та виявлені у землі Рівного та його околиць залишки фундаментів, стін будинків та підземних ходів. Цей багатий матеріал він зібрав, узагальнив та опублікував у своїй сенсаційній і добре ілюстрованій книзі «Велич Дулібії Рось. Суренж».

Як повідомив В.ДЕМ’ЯНОВ, з метою уникнення небезпечного інтересу до таких пошуків «чорних» археологів, він не називає точних адрес усіх своїх знахідок.