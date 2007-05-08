Чоловік замовив вбивство лікаря, якого звинувачує в смерті своєї дитини

Московська міліція запобігла замовленому вбивству відомого акушера-гінеколога. Замовником вбивства виявився чоловік, дитина якого загинула під час пологів.

За даними прес-служби Департаменту боротьби з організованою злочинністю і тероризмом МВС Росії, в 2005 році в клініку, де працює учений, надійшла жінка з патологією вагітності. Незважаючи на зусилля медиків, новонароджена дівчинка померла незабаром після пологів. Пізніше жінка та її чоловік, 37-річний менеджер комерційної фірми, неодноразово зверталися до різних інстанцій і правоохоронні органи, вимагаючи притягнути лікарів до відповідальності. Подружжя звинувачувало медиків в тому, що вони приховують причини загибелі дитини і результати розтину. Водночас, згідно з результатами перевірок порушень і помилок в діях лікарів не було.

Деякий час тому було встановлено, що чоловік шукає виконавців для вбивства завідувача відділенням клініки. Наприкінці квітня замовник злочину був затриманий при передачі великої суми кілерові.

Прокуратура порушила кримінальну справу щодо замаху на вбивство.

Медпортал