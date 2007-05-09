На Хрещатику проходить марш ветеранів

У Києві о 10.00 розпочався марш ветеранів з нагоди 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, колони учасників маршу вирушили від Центрального універмагу Хрещатиком до Майдану Незалежності. На чолі колони – солдати, одягнені у форму солдатів Великої Вітчизняної війни несуть прапори 1-го, 2-го, 3-го, 4-го українських фронтів, а також українського партизанського фронту.

За ними у колоні з ветеранами ідуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН.

Також разом з державними посадовцями у колоні перебувають лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, Київську міську владу представляють секретар Київради Олесь ДОВГИЙ і перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Слід також зазначити, що у колоні немає представників керівництва Верховної Ради України, натомість присутня уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

Уздовж ходу колони вишикувались від ЦУМу до Майдану до 2 тис. жителів Києва.

Водночас, наразі на Майдані Незалежності, де має проходити святковий мітинг, на сцені, яку свого часу було встановлено представниками антикризової коаліції, замінено символіку Партії регіонів на транспаранти з вітаннями зі святом Перемоги.

Тим не менш, за сценою, де відбуватимуться урочисті заходи, майоріють прапори Партії регіонів, а також залишились на день свята неприбраними намети прихильників коаліції.