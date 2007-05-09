В Києві святковий салют з нагоди 62-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні випустять з шести вогневих позицій.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, салютуватимуть у: Солом’янському районі на стадіоні Національної академії оборони України; Шевченківському – Володимирській гірці; Печерському – біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та на стадіоні Київського військового ліцею; Дніпровському – у парку Перемоги; Деснянському районі – у сквері на проспекті В.Маяковського.

Розпочнеться салют 9 травня о 21.00.