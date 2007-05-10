Євробачення-2007: букмекери сподіватимуться, що Сердючка програє

Клієнти європейських букмекерських контор упевнені, що перемогу на "Євробаченні-2007" здобуде пісня Danzing Верки Сердючки (Андрія Данилка), що представляє Україну.

Найбільша британська букмекерська контора William Hill в середу оголосила, що на перемогу Сердючки зроблено так багато ставок, що вони вимушені знизити виплати з 33/1 до 9/2.

Як повідомили в середу представники William Hill сайту Readabet.Com, майбутній конкурс "Євробачення-2007" зібрав найбільшу кількість ставок за всю історію проведення цього пісенного змагання. Причому більшість ставок, за їх словами, зроблена на Сердючку. "Залишається сподіватися, що Сердючка програє", - додали представники William Hill.

Високо оцінюють букмекери і шанси на перемогу конкурсанта Білорусі. Ставки на те, що Дмитро Колдун пройде півфінал, приймаються з розрахунку 9/2. Перемога білоруського конкурсанта у фіналі "Євробачення-2007" оцінюється букмекерами з розрахунку 8/1.

На перемогу Росії, яку на "Євробаченні-2007" представляє жіноче тріо "Серебро", ставки приймаються з розрахунку 12/1. За прогнозами букмекерів Росія займає п`яте місце після України, Сербії, Білорусії, Швеції і Швейцарії.

Конкурс "Євробачення" в 2007 році пройде в столиці Фінляндії - Гельсінкі. 10 травня відбудеться півфінал, а 12 травня фінал конкурсу, який у прямому ефірі, за оцінками організаторів, дивитимуться близько 120 мільйонів глядачів.

Лента.ру