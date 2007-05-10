Міліція назвала винуватців аварії Столичного експреса

Головними винуватцями аварії поїзда «Столичний експрес» слідство схильне вважати чергову по станції Росава та електромеханіка дистанції путі Київ-пасажирський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник департаменту з охорони громадського порядку Василь ФАТХУТДІНОВ.

За його словами, «звичайно, вони не хотіли, щоб таке трапилося», а хотіли пропустити поїзд. Водночас В.ФАТХУТДІНОВ зазначив, що коли було виявлено несправність стрілки, «їм треба було попередити машиніста, але вони намагалися самі усунути цю несправність».

Також В.ФАТХУТДІНОВ повідомив, що наразі вказані особи зізналися в тому, що вони робили, і дають показання слідству.

Відповідаючи на одне із запитань щодо заяв окремих посадових осіб “Укрзалізниці”, які пов’язували аварію поїзда з політичною ситуацією та називали це терактом, В.ФАТХУТДІНОВ сказав: «оцінку виступам керівників я не буду давати, це некоректно».

Водночас він зазначив, що співробітники міліції разом з іншими правоохоронними органами доклали максимум зусиль, щоб встановити справжню причину аварії поїзда.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня увечері у Кагарлицькому районі Київської області під час проходження пасажирського потяга №168 "Столичний експрес" зійшли з рейок 1 локомотив і 5 вагонів, з яких 4 пасажирські. Крім того, були пошкоджені стрілочний перевід і 200 м колії. З 510 пасажирів були госпіталізовані четверо.

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, яке 2 травня стало причиною сходження з рейок вагонів «Столичного експреса» (Дніпропетровськ-Київ).

8 травня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявив на сесії парламенту, що не виключає, що аварії з поїздом “Столичний експрес” та на газопроводі “Уренгой-Помари-Ужгород” були організовані для того, щоб показати, що «виконавча влада, уряд не справляються зі своїми обов’язками».