Молочні кооперативи здатні вплинути на керівників молокозаводів

Для врегулювання закупівельних цін на молоко голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК пропонує створити молочні кооперативи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на нараді в м. Біла Церква, яка проходила за участю міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА та голів міських, районних, селищних та сільських рад щодо розвитку агропромислового комплексу регіону.

«Ми маємо розуміти, що кожен самостійно не зможе диктувати молокопереробному підприємству ціни на молоко. Для цього необхідно провести роботу зі створення молочарських кооперативів, в яких вже голова кооперативу буде узгоджувати ціни на молоко, укладати договори на його закупівлю, одним словом - матиме важелі впливу на керівників молокозаводів і відстоюватиме інтереси селян», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він додав, що «люди повинні мати постійний і стабільний дохід від виробленого власними силами молока».

У контексті сказаного губернатор запевнив, що обласна влада зі свого боку допоможе у створені таких кооперативів, зокрема щодо розробки статуту, виготовлення інших документів, печаток тощо.

Голова Київської облдержадміністрації також запевнив, що влада регіону матеріально допомагатиме великим і малим господарствам, які займаються вирощуванням худоби і збільшують її поголів’я.

«Сьогодні розмова, як наростити, дати роботу не тільки великим сільгосппідприємствам, але і забезпечити нею селян, які живуть у селі… Якщо ми це зробимо, то буде підвищено розвиток і тваринництва, і свинарства», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши, що порівняно з 2009 роком ситуація у тваринництві регіону, як і в інших галузях, значно покращилася.

Водночас губернатор наголосив, що сьогодні необхідно прийняти остаточне рішення, яким чином діяти далі, яким чином реформувати сільське господарство.