У Києві інспектор погорів на хабарі в 2 тисячі

У Києві міліцією за вимагання та одержання 2 тис. грн. хабара затримано інспектора відділу контролю території Управління контролю за благоустроєм одного з районів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці кошти посадовець вимагав та отримав від місцевого жителя за непритягнення останнього до адміністративної відповідальності за незаконне розміщення рекламного плакату.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.