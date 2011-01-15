Мерія Херсона буде брати платню за використання символіки міста

У Херсоні планують брати платню за використання символіки міста.

Як повідомили УНІАН в управлінні культури мерії Херсона, до переліку об`єктів, за які братимуть платню, планується включити 25 об`єктів, зокрема офіційну символіку міста (герб, прапор), знакові архітектурні пам`ятки, а також саму назву міста, якщо вона використовуватиметься як товарний знак того чи іншого продукту або послуги.

Серед архітектурних пам`яток, які увійшли до переліку, - "Пам`ятник першим корабелам", Очаківські ворота, ККЗ "Ювілейний", Єкатериненський собор, пам`ятники Ушакову і Джону Говарду тощо.

Як пояснили в управлінні культури, прийняття цього документу продиктоване необхідністю чіткої регламентації процедур отримання дозволів на використання міської символіки. "Хоча сама платня за використання символіки була введена рішенням міськради ще у 2005 році, відсутність чітко прописаного регуляторного акту дозволяла підприємцям платити і одержувати дозвіл на свій розсуд. Нині ж узгодження на рівні управління культури буде обов`язковим з обов`язковими платежами до бюджету", - відзначили в управлінні.