З понеділка в Україні буде спека

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 3-8° тепла; вдень 18-23°, на півдні країни та Прикарпатті до 26°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

12-13 травня - короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град, лише у південній частині, а 12 травня у східних, 13 травня у західних та північних областях без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, при грозах місцями шквалисте посилення 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних, а 13 травня і у північних областях 7-12°; вдень 19-24°, у південній частині, а 12 травня і у східних та центральних областях 22-27° (на узбережжі морів місцями 17-20°).

14-15 травня - без опадів.Температура вночі 9-15°; вдень 22-28°, у західних областях до 30°.

У Києві та області у п’ятницю місцями очікується короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 20-22°; по області вночі 7-12°, вдень 18-23°.

12-13 травня - мінлива хмарність, короткочасні дощі (вночі 12 травня невеликі), лише вдень 13 травня без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень 12 травня при грозах місцями шквалисте посилення 15-20 м/с. Температура вночі 12 травня 10-15°, 13 травня 7-12°, вдень 19-24°.

14-15 травня - без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.