У Запоріжжі «свободівця» п’ятий день утримують в ізоляторі

Голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Сидор КІЗІН заявляє, що у Запоріжжі вже п’ятий день утримують в ізоляторі "свободівця" Юрія ГУДИМЕНКА за звинуваченням в облитті фарбою пам`ятника Феліксу Дзержинському.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Житомирської обласної організації ВО "Свобода".

За словами С.КІЗІНА, житомирський осередок “Свободи” "вимагає притягнути до відповідальності винних у політичних репресіях проти українських патріотів".

Він нагадав, що облиття фарбою пам`ятника Ф.Дзержинському на Майдані Свободи у Запоріжжі мало місце у травні минулого року". "Порушена 19 травня кримінальна справа була закрита через вісім днів за відсутністю у діях Ю.ГУДИМЕНКА складу злочину", - додав С.КІЗІН.

Однак, як зауважив керівник житомирської “Свободи”, 5 січня цього року прокурором Запорізької області було скасоване попереднє рішення та знову порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 296 КК України (групове хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю)".

С.КІЗІН також повідомив, що після затримання Ю.ГУДИМЕНКА на три доби правоохоронці Запоріжжя звернулися до суду з поданням про застосування до "свободівця" запобіжного заходу- утримання під вартою на час розслідування справи.

"Жовтневий районний суд Запоріжжя продовжив термін затримання до 10 днів", - сказав С. КІЗІН.

При цьому він висловив стурбованість щодо стану здоров’я свого однопартійця і вважає безпідставними пред’явлені Ю.ГУДИМЕНКУ звинувачення.

С.КІЗІН повідомив, що ВО "Свобода" та правозахисники затриманого вже направили звернення до організації Міжнародна Амністія, Уповноваженого ВР з прав людини та посольств іноземних держав.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю у Житомирі ВО " Свобода" пікетувала Житомирську ОДА на знак протесту проти політичних репресій в Україні.

Керівник Житомирської облорганізації ВО " Свобода" адвокат С.КІЗІН представляє інтереси затриманих після вибуху пам`ятника Сталіну у Запоріжжі, а також опозиційної журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ, яка зазнала переслідувань у зв`язку із своєю журналістською діяльністю.

13 січня у Запоріжжі після втручання міжнародних організацій та народних депутатів було звільнено частину затриманих у зв’язку з вибухом пам’ятника.