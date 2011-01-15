У Запоріжжі «свободівця» п’ятий день утримують в ізоляторі
Знову відкрили справу минулого року
Голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Сидор КІЗІН заявляє, що у Запоріжжі вже п’ятий день утримують в ізоляторі "свободівця" Юрія ГУДИМЕНКА за звинуваченням в облитті фарбою пам`ятника Феліксу Дзержинському.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Житомирської обласної організації ВО "Свобода".
За словами С.КІЗІНА, житомирський осередок “Свободи” "вимагає притягнути до відповідальності винних у політичних репресіях проти українських патріотів".
Він нагадав, що облиття фарбою пам`ятника Ф.Дзержинському на Майдані Свободи у Запоріжжі мало місце у травні минулого року". "Порушена 19 травня кримінальна справа була закрита через вісім днів за відсутністю у діях Ю.ГУДИМЕНКА складу злочину", - додав С.КІЗІН.
Однак, як зауважив керівник житомирської “Свободи”, 5 січня цього року прокурором Запорізької області було скасоване попереднє рішення та знову порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 296 КК України (групове хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю)".
С.КІЗІН також повідомив, що після затримання Ю.ГУДИМЕНКА на три доби правоохоронці Запоріжжя звернулися до суду з поданням про застосування до "свободівця" запобіжного заходу- утримання під вартою на час розслідування справи.
"Жовтневий районний суд Запоріжжя продовжив термін затримання до 10 днів", - сказав С. КІЗІН.
При цьому він висловив стурбованість щодо стану здоров’я свого однопартійця і вважає безпідставними пред’явлені Ю.ГУДИМЕНКУ звинувачення.
С.КІЗІН повідомив, що ВО "Свобода" та правозахисники затриманого вже направили звернення до організації Міжнародна Амністія, Уповноваженого ВР з прав людини та посольств іноземних держав.
Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю у Житомирі ВО " Свобода" пікетувала Житомирську ОДА на знак протесту проти політичних репресій в Україні.
Керівник Житомирської облорганізації ВО " Свобода" адвокат С.КІЗІН представляє інтереси затриманих після вибуху пам`ятника Сталіну у Запоріжжі, а також опозиційної журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ, яка зазнала переслідувань у зв`язку із своєю журналістською діяльністю.
13 січня у Запоріжжі після втручання міжнародних організацій та народних депутатів було звільнено частину затриманих у зв’язку з вибухом пам’ятника.