В Івано-Франківську почала роботу хореографічна школа Писарєва

В Івано-Франківську почала роботу перша в Західній Україні хореографічна школа відомого українського танцівника, народного артиста України, художнього керівника Донецького академічного державного театру опери і балету ім. А.Б. Солов’яненка Вадима ПИСАРЄВА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Добродійного фонду В.ПИСАРЄВА «Творчий Олімп». У повідомленні зазначили, що в цій хореографічній школі талановиті діти зможуть навчатися класичному танцю.

За словами В.ПИСАРЄВА, в івано-франківській школі викладатиме одна з його учениць – Марія ЦАПОВА. «Вона – випускниця нашої балетної школи в Донецьку, працювала на сцені театру п`ять років. Зараз М.ЦАПОВА закінчує університет культури і мистецтв і приступає до роботи в новій школі», - розповів В.ПИСАРЄВ.

Школа розмістилася в новому корпусі івано-франківської обласної державної філармонії. В організації сприяли керівники івано-франківської області, і фінансуватися навчальний заклад буде з обласного бюджету.

За словами В.ПИСАРЄВА, в школі буде кілька груп учнів різного віку.

«Я побачив у Західній Україні чимало талановитих дітей, яким необхідно дати класичну балетну освіту. В майбутньому тут з`явиться балетна трупа, яка виконуватиме модерн, класичний і фольклорний балет. На базі класичного балету гуцульські танці будуть ще більш яскравими», - пообіцяв народний артист.

Довідка УНІАН. Відкриття балетної школи в Івано-Франківську – це частина проекту «Схід – Захід» Добродійного фонду В.ПИСАРЄВА «Творчий Олімп». Проект реалізується під патронатом дружини Президента України Людмили ЯНУКОВИЧ.

У рамках програми «Схід – Захід» навесні 2010 року відбулися гастролі донецького балету в містах Західної України.

У листопаді 2010 року в Донецьку, Маріуполі, Горлівці і Вугледарі пройшли виступи колективу івано-франківської обласної державної філармонії.

У лютому 2011 року заплановані гастролі донецького балету в західних областях України.