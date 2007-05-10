Ющенко написав листа Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на важливість будівництва у Ялті нової україномовної школи.

Як повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА, у своєму листі до керівника уряду глава держави відзначає, що актуальність цього питання «обумовлена необхідністю задоволення потреб громадян у навчанні державною мовою». У цьому контексті Президент вважає доцільним розгляд клопотання Ялтинського міського голови щодо виділення відповідних бюджетних коштів на будівництво в порядку компенсації втрат міського бюджету через передачу комунального майна до державної власності.

Президент пропонує прем’єр-міністру повернутися до розгляду порушеного питання та очікує інформації про стан і терміни його вирішення.