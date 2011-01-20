Кабмін дозволив ВАТ "Лукойл" діяльність на шельфі Чорного моря

Кабінет міністрів України дав згоду на укладення договору про спільну діяльність між державним акціонерним товариством “Чорноморнафтогаз” і ВАТ “Лукойл” з розвідки і видобутку нафти і природного газу на шельфі Чорного моря.

Відповідне розпорядження №2361 від 20 грудня 2010 року розміщено на сайті уряду.

У документі зазначається, що рішення ухвалене за пропозицією Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Розпорядженням передбачається, що об`єктом спільної діяльності є розробка Одеського, Безіменного і Суботинського родовищ. Частка ДАТ “Чорноморнафтогаз” у спільній діяльності повинна становити не менш як 50%, внеском “Чорноморнафтогазу” є геолого-економічна оцінка запасів нафти, природного газу і супутніх компонентів зазначених родовищ. Внеском ВАТ “Лукойл” є фінансові ресурси, технології і устаткування, необхідні для дотримання параметрів, передбачених проектами з розвідки і видобутку нафти і природного газу на зазначених родовищах.

Підготовлений до підписання договір про спільну діяльність, говориться в розпорядженні, має бути поданий на узгодження Кабінету міністрів України.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: з природного газу – 58,56 млрд. куб. м, з газового конденсату – 1231 тис. тонн, з нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

ВАТ «Лукойл» - російська нафтова компанія. Компанії "Лукойл" належать 6 нафтопереробних заводів у Росії й за кордоном: і Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.