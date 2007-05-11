15-16 травня у Києві буде +31°

На вихідні в Україні очікується тепла, переважно без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра, 12 травня, утримається суха погода, лише вдень у центральних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози.

Температура вночі становитиме 10-15, вдень 18-23°, у південній частині та у східних областях місцями 25-27°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°. На Закарпатті: вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів; температура вночі 9-14°, вдень 19-24° (в горах вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°).

13-14 травня в Україні без опадів, лише вночі 13 травня на півночі Лівобережжя пройде невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 8-13°, на півдні до 15°; вдень 19-24°, у південній частині, а 13 травня в Україні 23-28° (на узбережжі морів місцями 19-22°).

На Закарпатті: без опадів; температура вночі 9-14°, вдень 13 травня 22-27°, 14 травня 25-30° (у горах вночі 7-12°, вдень 15-20°).

15-16 травня також без опадів, лише вдень 15 травня місцями на крайньому заході країни, а вранці та вдень 16 травня у західних та місцями в північних областях короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-18°, на сході 8-14°; вдень 25-31°, 15 травня місцями на Лівобережжі та в Криму, а 16 травня у західних областях 21-26°.

На Закарпатті: без опадів, лише вранці та вдень 16 травня короткочасний дощ, гроза, подекуди град, шквали 15-20 м/с ; температура вночі 14-20°; вдень 15 травня 26-31°, 16 травня 22-27° (в горах вночі 7-12° тепла, вдень 14 травня 14-20° ).

Завтра у Києві та області вночі та вранці місцями пройде короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 20-22°; по області вночі 10-15°, вдень 18-23°.

13-14 травня у столиці та області очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 8-13°; вдень 13 травня 19-24°, 14 травня 23-28°.

15-16 травня - без опадів, лише вдень 16 травня місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.