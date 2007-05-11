Вєрка Сердючка на межі нервового зриву: до неї вилетіла Білик

Учора подруга Андрія Данилка Ірина Білик термінов вилетіла в Гельсінкі, для того, щоб підтримати приятеля під час виступу у фіналі конкурсу. За день до цього співачка в приватній бесіді призналася, що Данилко надзвонює їй і скаржиться на погане самопочуття. Мовляв, дуже нервує, переживає і ось-ось зірветься.

- Я повинна бути разом з ним, щоб підтримати його. Тому що заспокоїти товариша по телефону не особливо вдається, - розповіла «Комсомолці» Ірина. - Це він так хвилюється, тому що мене поряд немає. Думаю, що моя присутність допоможе Андрію справитися зі всіма переживаннями. Він же найкращий!

Стан Данилка підтвердив ще один його приятель, співак Андрій Кравчук:

- Я говорив з Андрієм по телефону, і він мені сказав, що жахливо хвилюється. Я йому говорю: Андрій, ну чого хвилюватися? Адже вже все зроблено! Фурор ви викликали, справа залишилася за малим. Розслабся і одержуй задоволення. Але це мало допомагає. Він дуже чутлива людина. Все близько приймає до серця.

Вчора о 12 годині ранку Ірина вилетіла літаком на підмогу народній провідниці. Збиралася було полетіти до сина і мама співака (справжня його мама - Світлана Іванівна Волкова). Коли вона дізналася, що Андрій дуже переживає з приводу свого виступу, вона подзвонила Ірі Білик і попросила узяти її з собою. Але оформити документи за один день не вдалося.