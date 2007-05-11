Представництво Єврокомісії почекає завершення політичних акцій у Києві

Представництво Європейської комісії в Україні вирішило перенести святкування Дня Європи в Києві, заплановане на 19 травня, на більш пізніший термін, у зв’язку з проведення у столиці політичних акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Представництва Єврокомісії в Україні Ієн БОУГ.

«Цього року організатори Дня Європи зіткнулися з тим фактом, що в один і той же час на вулицях Києва будуть присутні дві групи людей з різною метою, що викликає певну стурбованість», - сказав І.БОУГ.

За його словами, Представництво Єврокомісії в Україні провело консультації з Київською міською державною адміністрацією, Міністерством закордонних справ та представниками різних політичних сил щодо можливості проведення Дня Європи в Києві 19 травня, і всі вони висловилися за доцільність перенесення цього свята на більш пізній термін.

«Ми визнаємо добру волю, яку продемонструвала Україна під час останніх років, однак ми не можемо затягувати прийняття рішення до останнього часу, тому з неохотою і взявши до уваги поради, буде розумним відкласти проведення цього заходу до вирішення політичної ситуації в Україні», - додав І.БОУГ.

Водночас він зазначив, що перенесення святкування Дня Європи в Києві не має позначитися на святкування Дня Європи в інших містах України. «Я не бачу ніяких причин, чому відкладення святкування в Києві може вплинути на святкування в інших містах», - сказав він.

У свою чергу заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ повідомив, що у зв’язку з проведенням політичних акцій на Майдані Незалежності та Європейській площі, розглядалися варіанти щодо святкування Дня Європи в інших місцях Києва. Зокрема, на Співочому полі поблизу Печерської лаври.

Проте, за його словами, настоятель Києво-Печерської лаври висловився проти проведення цього заходу поблизу православної святині.

На переконання КМДА, святкування Дня Європи мало б відбуватися в центрі Києва, тобто на Хрещатику або на Майдані Незалежності, оскільки проведення його в інших місцях може знівелювати рівень цього свята. Отже, у зв’язку з цим було ухвалено рішення про перенесення святкування на інший термін.

За його словами, позиція МВС також полягала в тому, що вони не зможуть гарантувати забезпечення громадського порядку під час святкування в зв’язку з можливістю спонтанного виникнення конфлікту.

За словами В.ЖУРАВСЬКОГО, передбачалося, що у святкуванні Дня Європи мали взяти участь близько 100 тис. учасників. Він запевнив, що День Європи обов’язково буде проведений в Києві після припинення політичних акцій.

Як повідомляв УНІАН, День Європи також планувалося провести в Ялті 30 травня.