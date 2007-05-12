Суд за борги арештував рахунки всіх ЖЕКів Івано-Франківська

Господарський суд Івано-Франківської області наклав арешт на рахунки усіх 9 житлово-експлуатаційних організацій Івано-Франківська за борги.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському міському управлінні Пенсійного фонду.

За словами начальника управління Пенсійного фонду України в місті Івано-Франківську Ганни КОЦЮК, борг перед ПФУ у підприємств та організацій житлово-комунального господарства міста становить понад 3 млн. 720 тис. грн. Лише за перший квартал цього року борг зріс на 244,1 тис. грн.

Представники Пенсійного фонду пояснюють, що борги виникли в результаті того, що ЖЕКи практикують взаємозаліки, тобто мешканці будинків сплачують квартплату не через банки, а безпосередньо співробітникам ЖЕКів. За законом, через 20 днів після нарахування зарплати підприємства зобов’язані зробити відрахування до Пенсійного фонду, однак керівники ЖЕКів ухиляються від цього, а борги тягнуться ще з 2002 року.

Управління Пенсійного фонду звернулося до суду з позовом про банкрутство усіх житлово-експлуатаційних організацій міста.