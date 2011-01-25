МНС: рівень рік нижчий, ніж торік, але це нічого не гарантує

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє про відсутність на сьогодні серйозної загрози підтоплення великих територій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту управління рятувальними силами МНС Григорій МАРЧЕНКО.

За його словами, у басейнах річок Прип’ять, Дніпро та Десна зафіксовано рівень води нижчий, ніж минулого року. “Але це нічого не гарантує”, - сказав, водночас, Г.МАРЧЕНКО, зазначивши, що ситуація може змінитись. Він пояснив, що можливі зміни пов’язані з тим, що масштаб ймовірних повеней залежить не тільки від обсягу води, а й від режиму танення снігу та льоду, що накопичиться. Директор департаменту сказав, що міністерство проводить постійний моніторинг ситуації на річках.

Г.МАРЧЕНКО розповів, що МНС за дорученням уряду проводить заходи щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2011 році. Відповідний план дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування затвердила вже Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами Г.МАРЧЕНКА, сформовано міжвідомче угруповання сил цивільного захисту загальною чисельністю 46 тис. 925 чоловік особового складу і 3 тис. 320 одиниць техніки, які розподілені по регіонах оперативного реагування.

Також згідно з планом визначені 8 регіонів оперативного реагування, які охоплюють: Східний регіон - Донецька, Луганська та Харківська області; Північний регіон - Чернігівська і Сумська області; Дніпровський регіон - Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Херсонська області; Північно-Західний регіон - Волинська, Житомирська та Рівненська області; Дністровський регіон - Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області; Карпатський регіон - Закарпатська, Львівська та Чернівецька області; Дунайсько-Бузький регіон - Одеська та Миколаївська області; Кримський регіон - Автономна Республіка Крим.