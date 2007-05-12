Богатирьова: робоча група майже закінчила із законом про вибори

Сьогодні близько 17.00 завершила сьогоднішнє засідання робоча група з підготовки до проведення позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, по завершенню роботи групи лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила журналістам: «Ми сьогодні майже погодили зміни до закону про адміністративне судочинство».

Вона додала, що під час засідання групи було практично завершено роботу над змінами до законодавства про статус народних депутатів. Крім того, «велика робота була проведена над проектом змін до закону про вибори депутатів», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. За її словами, саме цей законопроект викликав найбільшу кількість суперечок і найбільшу кількість розбіжностей.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Партія регіонів, керуючись «своїми старими принципами», доручила експертам підготувати й узгодити текст і розбіжності в окремих документах для наступного засідання.

Як зазначила лідер фракції, на наступному засіданні робочої групи планується розглянути ці розбіжності.

Говорячи про дату чергового засідання робочої групи, Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що вона буде визначатися «залежно від домовленостей, які відбудуться зараз між Президентом і прем’єр-міністром».

На уточнююче запитання журналістів, які саме розбіжності існують при обговоренні законопроектів, вона відповіла, що цих розбіжностей досить багато, втім, вони «носять не суто технічний підхід, але й суто нормативний».