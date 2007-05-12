Адвокат привласнював гроші, ”видані” на хабарі суддям: ведеться слідство

Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу проти місцевого адвоката, який привласнював кошти, які одержував від клієнтів для передачі суддям.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, матеріали, що стали причиною порушення проти 29-річного жителя Бердянська кримінальної справи, були напрацьовані співробітниками Запорізького облуправління з боротьби з економічною злочинністю.

"Співробітники міліції встановили, що наприкінці березня даний адвокат звернувся до представника однієї із сторін, що в судовому порядку вирішує господарську суперечку щодо дійсності майнових прав на частину птахофабрики, і запропонував передати йому 15 тисяч доларів США: 12 тисяч - для передачі як хабар судді у справі, ще 3 тисячі - як плату за свої послуги", - повідомили в ЦГЗ, відзначивши, що співробітники міліції також встановили, що всі одержані кошти адвокат поклав на зберігання в сейф одного з банків Бердянська.

Зловмисника затримали у момент вилучення цих коштів. На сьогоднішній день його дії кваліфіковано прокуратурою як злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - "Шахрайство, здійснене у великих розмірах". Як покарання дана стаття передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Ведеться слідство.