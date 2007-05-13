Сьогодні - День матері

У Луцьку сьогодні відбудуться святкові заходи, присвячені Дню матері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцької міськради, зокрема, у місті пройде святковий концерт „Усе, що в світі істинно святе, - то мамині невтомні руки" та нагородження багатодітних матерів, які удостоєні почесного звання "Мати-героїня". У Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки заплановано свято „Цілую Ваші руки, мамо", а в центрі міста, на Театральному майдані - пленер учнів художньої студії „П`ятерня" на тему „Портрет моєї мами" та виставка робіт маленьких художників.

11 травня заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Святослав КРАВЧУК вручив державні нагороди та цінні подарунки 52 багатодітним матерям.

Загалом, протягом 2005-2007 рр. на Волині 125 матерів удостоєні звання „Мати-героїня". Цього року матерів-героїнь на Волині побільшало ще на 17. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким присвоїв почесні звання «Мати-героїня» 17-ти багатодітним волинянкам.

Довідка УНІАН. В Україні День матері відзначається щороку в другу неділю травня.