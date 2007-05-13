На Дунаї зіткнулися два українські судна

На Дунаї зіткнулися українські суховантаж і баржа, постраждалих і загрози навколишньому середовищу немає.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 11 травня нижче порту Рені.

Суховантажне судно «Мартін Лацис» (прапор України, судновласник - АСК «Укррічфлот», екіпаж - 14 осіб) зіткнулося з несамохідною суховантажною баржею «П-3032», яку буксирував теплохід «Ржищів» (прапор України, судновласник - «Укррічфлот», екіпаж - 13 осіб).

Внаслідок зіткнення «Мартін Лацис» отримав пошкодження корпусу вище ватерлінії, водотечі немає, постраждалих і загрози навколишньому середовищу немає.

Суховантажна баржа отримала пошкодження корпусу, баржа залишилась на плаву, людей на ній не було, загрози навколишньому середовищу немає.

Теплохід «Ржищів» знявся з якоря та з баржею на буксирі попрямував до порту Рені, теплохід «Мартін Лацис» також знявся з якоря і пішов до порту Вилкове. 12 травня судна прибули до вказаних портів. Згідно з правилами «ПРАМП», ситуація класифікується як “інцидент”.

Для розслідування зіткнення створено комісію на чолі з капітаном Ренійського порту.

Координацію дій здійснював Одеський морський координаційний аварійно-рятувальний центр МНС.