Україна веде переговори із США про технології видобутку сланцевого газу

Україна веде переговори із США про можливість використання їх технологій з розробки сланцевого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на зустрічі з німецькими бізнесменами.

«Ми зараз ведемо переговори з американцями щодо передачі нам відповідних технологій. Технології складні, непрості, дорогі. Але ми змушені проводити велику роботу, у тому числі і з диверсифікації постачань газу в нашу країну», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що Україні необхідно займатися розробкою нетрадиційних родовищ газу, насамперед сланцевого й газу з вугільних пластів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство екології і природних ресурсів (раніше Міністерство охорони навколишнього природного середовища України) планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення й розробки українських родовищ сланцевого газу.

Зокрема, в листопаді 2010 року Мінприроди і НАК «Надра України» презентували на виставці і конференції World Shale Gas-2010, яка пройшла в США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення і розробки.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, що видобувається з осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, здебільшого за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу у Швеції, Польщі, Німеччині і Франції.