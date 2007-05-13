Коли терпіння жінки закінчується, вона береться за ніж

На Волині жінка смертельно поранила свого колишнього співмешканця ножем у живіт. Трагедія сталася у селі Трилісці Рожищенського району. Того дня чоловік позичив у неї 400 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, чоловік прийшов до своєї колишньої співмешканки, уже будучи на підпитку, оскільки в цей день був привід – день народження їхньої спільної доньки. Після того, як позичив гроші пішов до сусідки і там заснув. Жінка розізлилась і, знайшовши батька своєї дитини у сусідній хаті, намагалась розбудити його, щоб забрати гроші. Коли терпіння її вичерпалось, у хід пішов ніж, яким і було спричинено смертельне поранення в живіт.

Свідком трагедії стала власниця будинку, яка й викликала міліцію. Коли на місце злочину прибули начальник Рожищенського райвідділу УМВС, районний прокурор та оперативно-слідча група у повному складі, жінка не тікала і опору не чинила. Натомість виправдовувалася, що злочин скоїла в стані душевного хвилювання, випадково, а тепер уже жаліє про скоєне.

Правоохоронці затримали її на три доби, потім відпустили, взявши підписку про невиїзд, доки суд не винесе вердикт.

Як з’ясувало слідство, загиблий, який ніде не працював, отримував раніше попередження щодо насильства в сім`ї як «сімейний дебошир».