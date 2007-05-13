Відбудеться концертний проект – ф’южн-феєрія “Майстер снів”

14 травня о 18-00 в рамках фестивалю “Поетична весна у Києві” відбудеться концертний проект – ф’южен-феєрія “Майстер снів” за поезіями Валентини Давиденко та музикою Івана Тараненка. Організатори: Київська організація Національної Спілки письменників України, Головне управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації, Фонд музичного фестивалю “Фарботони”, Київський міський Будинок учителя. Учасники: заслужений артист України Роман Гриньків (бандура), заслужений діяч мистецтв, балетмейстер Алла Рубіна, струнний квартет “Колегіум”, “Муз клуб І.Тараненка”, телережисер-оператор Михайло Лебедєв, хореографія Анастасія Забережна, скульптура Василь Корчовий, художник Цезарій Ганушкевич, режисер-сценарист, заслужений журналіст України Валентина Давиденко (Київський міський Будинок учителя, вул. Володимирська, 57). Телефони: 234-02-91, 8 (050) 383-10-45.

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