Міліціонери вкрали у чоловіка банківську картку і зняли з неї гроші

У Закарпатті двоє працівників міліції викрали у чоловіка банківську картку і зняли з неї гроші.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив виконувач обов’язків прокурора Закарпатської області Руслан БІЛОВАР.

За його словами, 7 січня близько 2-ї години ночі до ужгородця на залізничному вокзалі станції м. Мукачеве підійшли двоє працівників патрульної служби з метою перевірки документів.

Міліціонери здійснили особистий огляд ужгородця, під час якого вкрали у нього зарплатну картку, з якої невдовзі зняли залишок зарплати в сумі 940 грн.

«Це було зафіксовано фотокамерою банкомату: на фотознімку з зарплатної картки, яка належить жителю Ужгорода, о 02.43 знімали кошти працівники міліції», - уточнив Р.БІЛОВАР.

Він також додав, що сьогодні, 26 січня, прокуратурою Закарпатської області відносно цих працівників патрульної служби порушено кримінальну справу за фактом зловживання владою і службовим становищем та крадіжки (ч.3 ст. 364, ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Прокурор також повідомив, що матеріали кримінальної справи направлено Закарпатському транспортному прокурору для організації досудового слідства.

Хід розслідування вказаної кримінальної справи прокуратурою області взято на контроль, підкреслив Р.БІЛОВАР.