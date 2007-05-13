Ющенко подарував Вєрці Сердючці ікону

Андрій ДАНИЛКО, який представляв Україну на Євробаченні-2007 в образі Вєрки Сердючки, повернувся сьогодні з Гельсінки до Києва.

Як передає «5-й канал», А.ДАНИЛКА з його командою в аеропорту Бориспіль зустрічали з українським прапором та квітами колеги та друзі. А.ДАНИЛКО був не в образі, а в звичайному спортивному костюмі.

За його словами, другим місцем на конкурсі він задоволений. Після Фінляндії у нього залишилися тільки теплі емоції. Він зізнається, що на таку увагу фінів, журналістів та просто шанувальників не сподівався: «Вєркину жартівливу пісню крутили повсюди, а під час виступу зал підспівував та підтанцював».

А.ДАНИЛКО повідомив, що його привітав Президент України: родина ЮЩЕНКІВ подарувала йому ікону.