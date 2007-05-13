Невідомі розбили бронзову гірлянду на могилі Героїв Радянського Союзу у Львові

Сьогодні вночі, на Пагорбі Слави у Львові невідомі розтрощили бронзову гірлянду встановлену на Алеї Героїв цього військового меморіалу.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН перший секретар Львівського обкому Комуністичної партії України Олександр КАЛИНЮК.

“Сьогодні на території меморіалу “Пагорб Слави” в мене була призначена зустріч для інтерв’ю з представниками російського телеканалу “Рашен-тудей”, власне, щодо ситуації, яка склалался на Львівщині з намірами окремих сил демонтувати пам’ятники радянським воїнам. Коли ми прибули на території Пагорба Слави то побачили, що бронзова гірлянда, яка встановлена на Алеї Героїв, потрощена! Вандали буквально розтрощили і скинули на землю два трьохметрові кінці бронзової гірлянди саме на місці поховань 20-ти Героїв та двічі Героїв Радянського Союзу”, - розповів О.КАЛИНЮК.

За його словами, російські тележурналісти були шоковаі, коли побачили, що накоїли невідомі молодчики на могилах полеглих героїв. Всього, за словами головного комуніста Львівщини, на території Пагорба Слави захоронено понад 300 солдат та офіцерів, які загинули під час визвольних боїв за Львів.

“Міська влада Львова своїм рішенням про підтримку заяви ВО Свобода” про демонтаж радянських символів, розв’язала руки відродженню фашизму, який зі Львова незабаром перекинеться на всю Україну”, - висловив переконання О.КАЛИНЮК.

Він також повідомив, що з приводу скоєного акту вандалізму на могилах полеглих Героїв Радянського Союзу у Львові буде скеровано відповідну заяву на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група міліції.