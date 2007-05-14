Погода на 15-18 травня

Завтра в Україні буде малохмарно, без опадів, лише у другій половині дня на Львівщині та Волині місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 11-16°, на Лівобережжі та в Криму місцями 6-10°; вдень 24-29°, на Прикарпатті до 31°, на узбережжі морів 18-23°; у Карпатах вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°.

16-17 травня - мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, а 17 травня і у північних областях короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 5-10 м/с, 16 травня у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 24-29°, у західних, а 17 травня і у північних областях 19-24°, 17 травня у південній частині місцями 30-32°.

18 травня у західних, північних та більшості центральних областей, 19 травня у південній частині та східних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 9-15°, 19 травня у західних областях 6-11°; вдень у західних та північних областях 18-24°, на решті території утримається жарка погода.

20-24 травня - у західних та північних областях окремі короткочасні грозові дощі з коливанням температури на 3-5°. На решті території переважно без опадів, температура істотно не зміниться.

У Києві та області у вівторок очікується малохмарна погода. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

16-17 травня - мінлива хмарність. 16 травня без опадів, 17 травня короткочасний дощ (вночі невеликий), місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16 травня 24-29°, 17 травня 19-24°.

18 травня - короткочасні дощі, грози, 19 травня без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.