Масового виходу на пенсію працівників силових структур не відбулося

Голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК стверджує, що в Україні не відбулося масового виходу на пенсію працівників силових структур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Тернополі.

За його словами, у ПФУ спеціально відстежували ситуацію після численних заяв представників силових структур про наміри подати рапорти. «У нас буму щодо призначення пенсій для силовиків немає. Ми спеціально відстежували, скільки ж прийшло. А як було, так і є. А те, що вони розказують, що в них масово звільняються... Якби вони до нас прийшли (працівники, які вийшли на пенсію – УНІАН), ми б їх побачили», - сказав Б.ЗАЙЧУК.

У свою чергу директор Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Владислав МАШКІН додав, що і в армії, і в міліції люди, йдучи на пенсію, рапорти традиційно пишуть у грудні. Відповідно, за його словами, певне збільшення заяв від силовиків відбулося - але як сезонне явище. «А говорити, що половина всіх військових чи третина написала рапорти і сьогодні опинилися в нас – такого немає. Дуже багато людей, яким сказали, що начебто буде відмінена вихідна допомога при звільненні, заявили про наміри написати рапорт. Але коли пішла правдива інформація, що жодних обмежень щодо виплати допомоги при звільненні не відбудеться, тоді, очевидно, і рапортів поменшало», - пояснив ситуацію В.МАШКІН.

При цьому Б.ЗАЙЧУК наголосив на необхідності змін щодо нарахування пенсійного стажу у військових. «У Радянському Союзі рік за два йшов у військових, які служили на Далекому Сході, Півночі або у підводників. Сьогодні ні Далекого Сходу немає, ні Півночі, є один човен підводний, але він фактично нікуди не виходив. І при цьому ми виявили хлопця, якому у 28 років вже призначена пенсія», - констатував Б.ЗАЙЧУК.

За його словами, цей пенсіонер 2 роки відслужив в армії, а потім працював охоронцем в колонії для душевно хворих, за що йому один рік рахувався за три роки стажу.

«Ми не проти, ми ці роки зарахуємо, але хоч 25 років календарних потрібно відслужити, хоч 15 років, внеси свою частку в солідарну систему», - зазначив Б.ЗАЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року у Міністерстві внутрішніх справ прогнозували відтік професійних кадрів у зв’язку із запровадженням нової пенсійної реформи і внутрішніми структурними змінами у відомстві.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Василя ФАРИННИКА, «людей страхає те, що планка пенсії буде відтягнута на 5 років, і тому ця невизначеність, на жаль, спонукає людей писати рапорти”.